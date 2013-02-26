Саакашвілі повністю відмовився від державної охорони

Про це у вівторок, 26 лютого, заявила прес-секретар глави держави Манана Манджгаладзе, пише Лента.ру з посиланням на місцеві ЗМІ.

Прес-секретар наголосила, що прийняте рішення не позначиться на графіку Саакашвілі, він продовжить свої поїздки і зустрічі з населенням.

Манджгаладзе заявила, що уряд Іванішвілі пропонував Саакашвілі посилити його особисту охорону, якщо він погодиться внести зміни до конституції.

«Президент не вважає, що зміни до Конституції якимось чином повинні бути пов'язані з його особистим питанням», - заявила прес-секретар Саакашвілі.

Манджгаладзе мала на увазі запропоновані урядом Іванішвілі зміни до конституції, що передбачають позбавлення президента права відправляти уряд у відставку без згоди парламенту, а також необхідність затвердження призначеного президентом складу уряду в парламенті. Поправки передбачають також, що у президента буде право на розпуск парламенту в будь-який час (зараз главі держави заборонено розпускати його протягом півроку після виборів і за півроку до закінчення президентських повноважень).

Саакашвілі відмовився від послуг Державної служби охорони після того, як 26 лютого прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі змінив начальника цієї структури. На цю посаду був призначений глава служби охорони прем'єра Анзор Чубінідзе.