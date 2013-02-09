Саакашвілі з третьої спроби звернувся до народу

За словами Саакашвілі, він готовий на компроміс щодо деяких конституційних поправок - зокрема, тих, які стосуються повноважень глави держави, повідомляє «Новини-Грузія». Глава держави однак додав, що виступає проти скасування прямих президентських виборів. Крім того, Саакашвілі назвав неприйнятними ініціативи «Грузинської мрії», щодо судової влади: «Виконавча влада в жодному разі не повинна контролювати судову», - заявив президент.

Він назвав чотири пункти для співпраці уряду і опозиції: в першу чергу Грузія повинна бути суверенною і незалежною державою; друге - в країні повинна бути конституційна демократія; третє - Грузія повинна бути цивілізованою країною; та четверте - Грузія повинна бути країною, в якій люди зможуть жити вільно. «Це не партійні ідеї. Це національна ідея», - заявив Саакашвілі.

Президент вважає, що нова влада руйнує всі досягнення колишнього керівництва Грузії, причому робить це з політичних мотивів. Зокрема, вони "припинили всі інфраструктурні проекти".

Зокрема, за його словами, бюджет міста Батумі з приходом нової влади скоротився втричі, припинено будівництво порту Лазіка, який "давав єдиний шанс" для розвитку Західної Грузії і країни в цілому. Крім того, повідомив М.Саакашвілі, "нещадно знищується вже збудована Анаклія" (чорноморський курорт на заході Грузії), припинені берегоукріплювальні роботи, будівництво готелів та доріг.

За словами президента, нова влада поставила під сумнів будівництво залізничної магістралі Карс - Ахалкалакі, яка повинна з'єднати Грузію із залізничною мережею Європи через територію Туреччини. При цьому, підкреслив М.Саакашвілі, вони не мають нічого проти відновлення залізниці на території Абхазії, яка, на його думку, взагалі не принесе Грузії ніякої економічної користі. "Ця дорога - для Росії, для її експансії на Кавказі", - заявив він.

Президент також розкритикував нову владу за те, що вона випустила з в'язниць "сепаратистських лідерів, агентів Росії і екстремістів-ксенофобів". За його твердженням, у країні також руйнується "сильна система контррозвідки", і Грузія "залишається в безпорадному стані", цитує РосБізнесКонсалтинг.

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Зауважимо, що Саакашвілі збирався за традицією виступити в парламенті, однак депутати відмовилися слухати щорічну доповідь. Як пояснив спікер Давид Усупашвілі, це зроблено тому, що парламентська опозиція не прийняла конституційні поправки, що обмежують повноважень президента Грузії, зокрема, позбавлення права розпускати уряд без згоди парламенту.

Виступ спробували перенести в Національну бібліотеку. Однак врешті він був зроблений з президентської резиденції, оскільки кількасот прихильників "Грузинської мрії" та ув'язнених, амністованих як політичні, зібралися біля входу в бібліотеку, плануючи влаштувати Саакашвілі «коридор ганьби» і закидати його яйцями. Після появи там прихильників Саакашвілі зав'язалася бійка, в результаті чого постраждали депутати парламенту Грузії, мер Тбілісі Гігі Угулава, і автомашина посла Казахстану в Грузії.