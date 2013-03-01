Астрономи побачили народження гігантської планети

Про це йдеться в статті, опублікованій в Astrophysical Journal Letters, огляд якої наводиться на сайті Європейської південної обсерваторії.

Група астрономів під керівництвом Саші Кванца (Sascha Quanz) з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха зафіксувала екзопланету, яка за масою в 15-20 разів перевершує Юпітер, в зоряній системі HD 100546 на відстані приблизно 335 світлових років від Землі. Характер руху космічного тіла і щільність газопилового диска по краях його орбіти дозволили зробити висновок про те, що планета продовжує формуватися і «стягувати» на себе матерію, повідомляє Lenta.ru.

Виявлення молодої планети стало можливим, завдяки системі адаптивної оптики (NACO) на телескопі VLT, яка дозволила відфільтрувати світіння зірки в короткохвильовому інфрачервоному спектрі, щоб зафіксувати спотворення протопланетного диска на краю зоряної системи. Ученим належить підтвердити результати додатковими спостереженнями.

Зоряна система HD 100546 раніше вже неодноразово вивчалася. Там уже був виявлений газовий гігант на відстані близько шести астрономічних одиниць (1 астрономічна одиниця дорівнює середній відстані від Землі до Сонця) від зірки. Нова протопланета імовірно знаходиться в десять разів далі від центру системи.

Телескоп VLT (Very Large Telescope - Дуже великий телескоп) знаходиться на висоті 2635 метрів в Чилі. Він складається з чотирьох оптичних телескопів з діаметром дзеркала 8,2 метра. У лютому 2012 року чотири телескопа вдалося зв'язати між собою в єдиний інтерферометр з віртуальним діаметром дзеркала 130 метрів.