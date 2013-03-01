Відсоток недовіри французів до президента Олланда потягнув на рекорд

Такі дані отримано в результаті соціологічного дослідження, проведеного компанією TNS Sofres для тижневика Le Figaro Magazine. Це найгірший показник для глави держави за весь час спостережень TNS Sofres, тобто з 1981 року.

Як передає Лента.ру, протягом трьох місяців - із листопада по січень - рейтинг Ф.Олланда стабільно тримався на рівні 35 відсотків. Як зазначається в коментарі газети Le Figaro, цьому сприяла інтервенція французьких військ до Малі. Проте в лютому президентський рейтинг упав на п`ять процентних пунктів.

При цьому, як зазначає Le Figaro, керівництво країни більше не може стверджувати, що Президент має відданий електорат. Серед лівого електорату, на який спирається Ф.Олланд, його популярність падає швидше загального показника. Порівняно з січнем, він втратив вісім процентних пунктів рейтингу у своїх товаришів по Соціалістичній партії, 16 пунктів у прихильників альянсу «Лівий фронт», три пункти в ультралівих і 15 пунктів у прихильників коаліції «зелених».

Також дослідження TNS Sofres виявило й падіння рейтингу глави уряду Жана-Марка Еро. Якщо в травні, коли соціалісти прийшли до влади, прем`єру довіряли п`ятдесят відсотків французів, то тепер - лише двадцять вісім відсотків.

Як і в Президента, порівняно з січнем рейтинг Ж.-М.Еро впав на п`ять процентних пунктів. Втім, Ж.-М.Еро не вдалося побити антирекорд серед французьких прем`єрів: його утримує Едіт Крессон - перша і єдина жінка, яка очолювала французький уряд.

Le Figaro називає серед причин зростання непопулярності влади низькі зарплати в державному секторі економіки: саме серед держслужбовців рейтинги Ф.Олланда і Ж.-М.Еро падають особливо швидко - відповідно, на вісім і чотирнадцять процентних пунктів за місяць.

Крім того, за статистичними даними, які наводить Reuters, число безробітних французів досягло в лютому 3,17 мільйона осіб: це найвищий показник із 1997 року. Президенту-соціалісту довелося публічно зізнатися, що йому буде вкрай важко виконати передвиборну обіцянку й зупинити зростання безробіття до кінця 2013 року.