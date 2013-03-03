Нетаньяху не зміг за 28 днів сформувати уряд Ізраїлю

Прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху не зміг за надані йому 28 днів сформувати коаліційний уряд, передає Газета.ru із посиланням на ВВС.

У зв`язку з цим Президент країни Шимон Перес дав йому додаткові два тижні на те, щоб домовитися з потенційними партнерами.

Сам Б.Нетаньяху прокоментував ситуацію, сказавши, що деякі партії влаштували бойкот іншим, що зробило неможливим їх об`єднання.

Якщо прем`єр не впорається з поставленим завданням до 16 березня, Ш.Перес може доручити сформувати кабінет міністрів іншому політичному лідеру. Якщо той також не досягне успіху, в Ізраїлі можуть пройти нові парламентські вибори.

У січні на виборах до ізраїльського парламенту, кнесету, правий блок Нетаньяху «Лікуд-Бейтену» отримав 31 місце з 120 - на 11 місць менше, ніж у його попередньому складі. Всього до парламенту ввійшли 12 партій. Ш.Перес зустрівся з їх представниками, і за підсумками цієї зустрічі було вирішено, що Б.Нетаньяху варто сформувати коаліцію зі щонайменше двома іншими партіями, члени яких також увійдуть до уряду. З цими партіями «Лікуд-Бейтену» також повинен буде узгоджувати свою політику.

У випадку якщо Б.Нетаньяху вдасться сформувати коаліційний уряд, він утретє стане прем`єр-міністром Ізраїлю.