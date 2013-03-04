ЗМІ назвали найвпливовіших жінок Росії (рейтинг)

Рейтинг найвпливовіших жінок Росії другий рік поспіль представляють радіостанція "Ехо Москви", інформагентства РІА Новости, "Інтерфакс" і журнал "Огонек".

Другий рік поспіль в категорії "Політика" рейтинг очолила голова Ради Федерації Валентина Матвієнко.

Друге місце у віце-прем'єра РФ з соціальних питань Ольги Голодець. Третє місце за собою зберегла прес-секретар прем'єр-міністра Дмитра Медведєва Наталія Тімакова.

Помічниця Путіна Ельвіра Набіулліна опинилася на четвертому місці (+1 до 2011-ого).

Співачка Алла Пугачова у 2013-му посіла п'яте місце (-3 до 2011-ого).

У список за підсумками 2012-ого увійшли жінки, які або впливають на прийняття рішень у сфері політики чи бізнесу, обіймаючи високі посади, або в силу своєї професійної або громадської діяльності визначають умонастрої людей або є прикладом для наслідування.

Найвпливовішою жінкою в категорії "Бізнес" рейтингу ТОП-100 за підсумками 2012 року стала гендиректор "Трансаеро" Ольга Плешакова, що піднялася з третього місця. Замголови правління Сбербанку Белла Златкіс, що обіймала за підсумками 2011 року перше місце, зараз отримала лише "срібло". Зате співзасновник "Лабораторії Касперського" Наталія Касперська піднялася з п'ятого місця на третє, ставши "бронзовим призером".

Топ-5 в категорії "Бізнес" замикають президент мереж фітнес-клубів World Class і "Фізкульт" Ольга Слуцкер і заступник голови ради директорів Транскредитбанку Тетяна Парамонова. Обидві в порівнянні з минулим роком піднялися на три позиції.

До складу експертної групи, яка виставляла оцінки за 20-бальною шкалою, увійшли 43 людини. Серед них - голова Держдуми Сергій Наришкін, віце-прем'єр РФ Аркадій Дворкович, ряд головних редакторів провідних ЗМІ, представники всіх партій, представлених у Держдумі.