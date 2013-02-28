Путін сказав Олланду, що жодних проблем з правами людини в Росії не було

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав після переговорів з Президентом Франції Франсуа Олландом.

«Я не вважаю, що у 2012 році якісь особливі складнощі з правами людини», - сказав В.Путін.

Він відзначив, що в Росії пройшли дві виборчі кампанії - вибори до Держдуми і вибори Президента, під час яких відбулося загострення політичної ситуації.

«У кожній країні під час виборчих великих кампаній завжди відбувається загострення політичної боротьби, взаємні претензії супроводжується закликами підтримати той чи інший бік, завжди йдеться про якісь порушення – це взагалі загальносвітова практика» - вважає В.Путін.

За його словами, у 2012 році в Росії нічого не змінилася, оскільки принциповий вибір у бік розвитку демократії було зроблено на початку 90-х років.

Він запевнив, що РФ сходити з цього шляху не має наміру.

Як повідомляв УНІАН, в Світовій доповіді міжнародної організації Human Rights Watch йдеться, що у 2012 році російська влада розгорнула наймасштабніші репресії проти громадянського суспільства за всю пострадянську історію.

У доповіді наголошується, що власті Росії провели через парламент цілу серію обмежувальних законів, гнобили і залякували активістів, втручалися в діяльність неурядових організацій. Все це розвіяло надії на реформи, що з'явилися наприкінці 2011 р., зокрема, на хвилі масових протестних виступів.