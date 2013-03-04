Iberia скасовує 1300 рейсів через страйк працівників

Сама Iberia скасовує близько 430 рейсів, ще 850 рейсів скасували «дочки» Iberia - Iberia Express, Air Nostrum і Vueling, повідомляє Газета.ру.

Це вже друга подібна акція протесту за останній місяць. Перша відбулася з 18 по 22 лютого. За оцінками експертів, за п'ять днів Iberia втрачає майже € 1 млн.

Iberia входить у британо-іспанський холдинг International Airlines Group, який минулого тижня заявив про намір звільнити майже 4000 осіб з Iberia в цілях скорочення витрат.

Прибуток Iberia почав знижуватися через економічну кризу в Іспанії, а також зростаючу конкуренцію з боку лоукостерів і високошвидкісних поїздів. Через це International Airlines Group отримала збиток у розмірі € 631 млн за 2012 рік.