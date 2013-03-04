У Конго літак впав на житловий квартал, десятки людей загинули

20:05, 04 березня 2013
Світ
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Десятки чоловік загинули в результаті катастрофи літака на сході Демократичної Республіки Конго.

У Конго розбився літак / Фото : gazetavv.com

Авіакатастрофа сталася поблизу міста Гома - адміністративного центру провінції Північне Ківу, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Повідомляється, що літак типу Fokker, який належить місцевій компанії САА, впав на житловий квартал поряд із озером Ківу.

Поки що невідомо, чи є жертви серед жителів цього району, чи загинули лише пасажири літака і члени екіпажа.

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