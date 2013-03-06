Помер Уго Чавес

Після того, як в понеділок було оголошено про погіршення здоров'я лідера країни Уго Чавеса, у Венесуелі пройшла екстрена зустріч уряду, зауважує РІА "Новости". На зустрічі головував Мадуро, якого Чавес називав своїм наступником.