Помер Уго Чавес
00:02, 06 березня 2013Світ
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Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро у телезверненні до нації оголосив про те, що президент країни Уго Чавес помер.
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Після того, як в понеділок було оголошено про погіршення здоров'я лідера країни Уго Чавеса, у Венесуелі пройшла екстрена зустріч уряду, зауважує РІА "Новости". На зустрічі головував Мадуро, якого Чавес називав своїм наступником.
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