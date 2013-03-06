На висотах між Сирією та Ізраїлем невідомі захопили 20 миротворців ООН

20:45, 06 березня 2013
Світ
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ООН підтверджує захоплення 20 миротворців на Голанських висотах між Сирією та Ізраїлем.

Майже 20 миротворців були зупинені і захоплені групою приблизно з 30 озброєних осіб

Місія спостерігачів ООН розташована в буферній зоні, яка була створена для фізичного роз'єднання ізраїльських і сирійських військ після арабо-ізраїльської війни 1973 року. По суті це сирійська територія, що підходить до частини Голанських висот, яка була окупована і анексована Ізраїлем. Належність висот залишається основним предметом конфлікту між Ізраїлем і Сирією.

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