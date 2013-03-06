На висотах між Сирією та Ізраїлем невідомі захопили 20 миротворців ООН
20:45, 06 березня 2013Світ
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ООН підтверджує захоплення 20 миротворців на Голанських висотах між Сирією та Ізраїлем.
Майже 20 миротворців були зупинені і захоплені групою приблизно з 30 озброєних осіб
ООН підтверджує, що група її миротворців була захоплена озброєними особами в районі Голанських висот між Сирією та Ізраїлем, однак не має у своєму розпорядженні подробиць того, що сталося, заявив на брифінгу журналістам заступник офіційного представника всесвітньої організації Едуардо дель-Буей, повідомляють РІА Новости.
"Майже 20 миротворців були зупинені і захоплені групою приблизно з 30 озброєних осіб в зоні роз'єднання між Сирією та Ізраїлем", - сказав дель-Буей. За його словами, місія ООН направляє в район події делегацію для з'ясування ситуації та її врегулювання. Новина про захоплення миротворців раніше надійшла з відеокліпу на сайті Youtube.
Місія спостерігачів ООН розташована в буферній зоні, яка була створена для фізичного роз'єднання ізраїльських і сирійських військ після арабо-ізраїльської війни 1973 року. По суті це сирійська територія, що підходить до частини Голанських висот, яка була окупована і анексована Ізраїлем. Належність висот залишається основним предметом конфлікту між Ізраїлем і Сирією.
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