На висотах між Сирією та Ізраїлем невідомі захопили 20 миротворців ООН

Місія спостерігачів ООН розташована в буферній зоні, яка була створена для фізичного роз'єднання ізраїльських і сирійських військ після арабо-ізраїльської війни 1973 року. По суті це сирійська територія, що підходить до частини Голанських висот, яка була окупована і анексована Ізраїлем. Належність висот залишається основним предметом конфлікту між Ізраїлем і Сирією.