На час жалоби у Венесуелі заборонили алкоголь та особисту зброю
00:56, 07 березня 2013Світ
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МВС Венесуели видало наказ про запровадження сухого закону на всій території країни до 12 березня, на час 7-денної жалоби за померли президентом Уго Чавесом.
Відповідно до розпорядження МВС забороняється не лише продаж, а й вживання алкогольних напоїв. За дотриманням цих заходів суворо стежитимуть відповідні органи, повідомляє кореспондент РІА "Новости". Мета заборони - забезпечити нормальне проведення похорону венесуельського лідера.
Крім того, уряд розпорядився про тимчасову заборону на носіння зброї навіть тим громадянам, у яких на це є відповідні дозволи. Це обмеження також діятиме до 12 березня, воно не поширюється на військових, поліцію та спецслужби.
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