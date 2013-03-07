На час жалоби у Венесуелі заборонили алкоголь та особисту зброю

Відповідно до розпорядження МВС забороняється не лише продаж, а й вживання алкогольних напоїв. За дотриманням цих заходів суворо стежитимуть відповідні органи, повідомляє кореспондент РІА "Новости". Мета заборони - забезпечити нормальне проведення похорону венесуельського лідера.

Крім того, уряд розпорядився про тимчасову заборону на носіння зброї навіть тим громадянам, у яких на це є відповідні дозволи. Це обмеження також діятиме до 12 березня, воно не поширюється на військових, поліцію та спецслужби.