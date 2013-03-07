Лукашенко кинув усі справи і летить на похорон Чавеса

Враховуючи особливий дружній характер і стратегічний рівень білорусько-венесуельських відносин, Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко вирішив особисто взяти участь у жалобних церемоніях у Каракасі у зв'язку зі смертю Президента Боліварианської Республіки Венесуела Уго Чавеса.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Білорусі.

«О.Лукашенко ухвалив рішення вирушити до Каракаса, незважаючи на заплановану найближчим часом низку міжнародних візитів і завантаженість свого робочого графіка», - підкреслили в прес-службі.

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Це пов'язано з тим, що в У.Чавеса не було більш близьких і дружніх відносин із жодним із глав зарубіжних держав, як із Президентом Білорусі.

«Завдяки дружбі двох лідерів наші країни за відносно короткий проміжок часу досягли вражаючих результатів у розвитку відносин у всіх сферах», - зазначили в прес-службі Президента Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, 7 березня у Військовій академії Каракаса проходить церемонія прощання з Президентом Венесуели У.Чавесом, який помер 5 березня 2013 року.

Труну з тілом У.Чавеса доставлено в академію через усе місто. Кортеж проїхав близько 8 км у супроводі десятків тисяч прихильників У.Чавеса.

У Венесуелі оголошено тижневу жалобу, яка триватиме до 12 березня. На цей час заборонено продаж алкогольних напоїв і носіння зброї. Похорони пройдуть у п'ятницю, 8 березня.