У Чехії спалили і втопили опудало президента

Потім у супроводі поліції, журналістів та іноземних туристів мітингувальники дійшли до знаменитого Карлового мосту, де підпалили ляльку розміром у людський зріст, що зображає Клауса, і скинули опудало у Влтаву.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, поліція не намагалася перешкоджати учасникам акції, які, в свою чергу, не порушували громадського порядку.

Заходи на честь відходу В.Клауса з вищого державного поста пройдуть сьогодні ввечері також в інших містах країни. Сам президент в 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським часом) звернеться по телебаченню з прощальним словом до громадян країни. Рівно опівночі його президентські повноваження перестануть діяти.

Інавгурація нового глави держави Мілоша Земана почнеться в п'ятницю в 10:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом) в президентській резиденції в Празькому Граді.

Раніше сам В.Клаус заявляв, що після закінчення його повноважень він виїде в США, де прочитає в університеті Річмонда курс лекцій на економічну тему.

Вацлав Клаус був обраний президентом Чехії в 2003 році і перебував на цій посаді два терміни по 5 років. За чеською конституцією балотуватися втретє він уже не мав права.

В даний час Конституційний суд країни розглядає скаргу Сенату(верхня палата парламенту), який звинуватив у понеділок Клауса в державній зраді. Якщо скарга буде визнана обґрунтованою, йому загрожує позбавлення всіх привілеїв, наданих як колишньому президенту, включаючи пенсію, службовий автомобіль і охорону.