Сенат США затвердив голову ЦРУ

Бреннан - один з найдосвідченіших людей в країні в контртерористичній сфері, зауважує РІА "Новости". Після терактів 11 вересня 2001 року він очолював Національний центр боротьби з тероризмом.

Вільне володіння арабською мовою і знання арабського світу також є його важливою перевагою. За даними ЗМІ, Бреннан був одним з головних претендентів на призначення главою ЦРУ в 2008 році, проте Обама відмовився від цієї ідеї, щоб уникнути складностей із затвердженням Бреннана в конгресі.

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Сенатори неминуче загальмували б його затвердження питаннями про секретні в'язниці і тортури ув'язнених за президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-09), коли він посідав різні посади в ЦРУ​​.

Усі ці теми порушувались і на нинішніх слуханнях.