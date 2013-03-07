Сенат США затвердив голову ЦРУ
Сенат конгресу США в четвер схвалив кандидатуру Джона Бреннана на посаду голови ЦРУ.
Бреннан - один з найдосвідченіших людей в країні в контртерористичній сфері, зауважує РІА "Новости". Після терактів 11 вересня 2001 року він очолював Національний центр боротьби з тероризмом.
Вільне володіння арабською мовою і знання арабського світу також є його важливою перевагою. За даними ЗМІ, Бреннан був одним з головних претендентів на призначення главою ЦРУ в 2008 році, проте Обама відмовився від цієї ідеї, щоб уникнути складностей із затвердженням Бреннана в конгресі.
На цю тему: Глава ЦРУ пішов у відставку через коханку
Сенатори неминуче загальмували б його затвердження питаннями про секретні в'язниці і тортури ув'язнених за президентства Джорджа Буша-молодшого (2001-09), коли він посідав різні посади в ЦРУ.
Усі ці теми порушувались і на нинішніх слуханнях.