У Польщі задумалися, як заманити на роботу українців

Таким чином можна буде у майбутньому уникнути економічних труднощів, викликаних дефіцитом трудових ресурсів.

Про це пише у вівторок польська газета Rzeczpospolita у статті "Польща приречена на іммігрантів".

Видання відзначило зростаючу кількість іноземців, які працюють в Польщі останніми роками, зазначивши, що навіть це значне зростання не дозволить розв’язати демографічні проблеми країни.

За оцінками Євростату, які наводить газета, населення Польщі до 2050 року зменшиться до 29 млн. з нинішніх більш як 38 млн. чоловік, і, за даними експертів, країні буде необхідно більш як 5 млн. додаткових робочих рук.

"Якщо ми не залучимо іммігрантів, настане економічний спад і будуть проблеми з виплатою пенсій", - сказала газеті експерт з демографії Крістіна Ігліцька.

Видання нагадало, що польська влада з 2007 року спростила працевлаштування громадян, в першу чергу із країн, що межують з нею, і минулого року для іноземців у рамках спрощеної системи зареєстровано більш як 240 тис. заявок на роботу.

К.Ігліцька, проте, відзначає, що більшість з тих, хто приїжджає до Польщі, рідко думають про те, щоб залишитися в країні, а планують переїхати до інших країн Євросоюзу через те, що польська влада не створила сприятливих умов для роботи і життя тут.

"Важко одержати дозвіл на перебування і роботу довше, ніж на півроку, пропозиція роботи - нижча за їхню кваліфікацію, а випускники мусять дуже намучитися, щоб нострифікувати дипломи", - зазначила експерт.

Вона відзначила, що Польщі найкраще інтегрувати в своє суспільство громадян України, Білорусі та Росії.

"У іншому випадку за кілька років нам доведеться стягувати китайців, пакистанців, африканців і арабів. Для суспільства це може бути великий шок", - вважає Мирослав Бенецький з Інституту міграційних досліджень.

Згідно з рапортом Energia dla Europy, який має в своєму розпорядженні УНІАН, 27 країн Європейського Союзу до 2020 року щорічно матимуть потребу в 0,5 млн. іммігрантів, а в подальші роки потреба в нових робітниках зросте ще більше.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України одержують більш як 90% всіх заявок на роботу за спрощеною системою в Польщі, а також мають найбільшу кількість дозволів на легальне перебування в країні.

Водночас минулого року кількість заявок на роботу для українців скоротилася вперше за останні 5 років.

Довідка УНІАН. За даними польської влади, в Польщі право легального перебування мають трохи більше 100 тис. іноземців, близько третини з яких - українці.

За неофіційними оцінками, за межами 45-мільйонної України може працювати до 5 млн. українців, близько половини з яких - у країнах Євросоюзу, а решта - в Російській Федерації.