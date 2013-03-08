На місце Чавеса сьогодні тимчасово посадять віце-президента Венесуели

Як передає ІТАР-ТАСС, про це оголосив напередодні спікер однопалатного парламенту Дьосдадо Кабельо. "Венесуельський народ чудово пам'ятає, що сказав президент Уго Чавес 8 грудня минулого року", - відзначив він.

Відправляючись у грудні минулого року у свою останню поїздку на Кубу, де його чекала четверта за півтора роки хірургічна операція, У.Чавес заявив: "Маю сказати щось, хай це і прозвучить жорстко, але я хочу це сказати і маю це сказати: як написано в конституції, якщо відбудеться щось, що виведе мене з ладу, Ніколас Мадуро має завершити цей президентський термін". Слідом за цим була інша важлива заява: "У цій ситуації Ніколас Мадуро не тільки має завершити президентський термін, а й, на моє глибоке переконання, абсолютне і незворотне, у разі проведення президентських виборів ви маєте обрати Ніколаса Мадуро президентом". У.Чавес запевнив, що Н.Мадуро є "одним з найбільш обдарованих молодих лідерів", який "вийшов з народу і зможе твердою рукою продовжувати керувати долею батьківщини, завжди залишаючись поряд з народом і діючи в його інтересах".

Отримавши перемогу на жовтневих виборах, У.Чавес призначив 50-річного Н.Мадуро віце-президентом, підтвердивши припущення багатьох аналітиків про те, що саме його президент вважав найнадійнішою людиною у своєму найближчому оточенні. Н.Мадуро, що обіймав раніше посаду очільника зовнішньополітичного відомства, завжди супроводжував Чавеса в найважчі моменти - починаючи з літа 2011 року, коли лікарі виявили у президента онкологічне захворювання.

Н.Мадуро, розпочавши свій трудовий шлях водієм автобуса, спочатку став профспілковим ватажком, потім - депутатом парламенту і його спікером, шість років провів на посту очільника міністерства закордонних справ і, нарешті, став другою людиною у правлячій венесуельській ієрархії.

Мадуро одружений з Силією Флорес, яка зараз обіймає пост Генерального прокурора республіки (будучи молодим адвокатом, вона добивалася звільнення У.Чавеса з в'язниці, де він відбував покарання за організацію військового перевороту). Подружжя входило до складу керівництва Руху П'ятої республіки, який привів У.Чавеса до влади в 1998 році. Обидва стали депутатами Національної асамблеї в 2000 році, а потім були переобрані у 2005-му. Після того, як Н.Мадуро в серпні 2006 року залишив пост спікера, щоб очолити МЗС, його дружина була обрана на цю посаду і залишалася спікером парламенту аж до січня 2011 року. Крім того, подружжя займає високі пости в керівництві правлячої Єдиної соціалістичної партії Венесуели.