Президент Болівії «майже впевнений», що Чавеса отруїли

Венесуельська влада розслідує усі обставини його смерті, повідомляє РІА «Новини».

"Наші брати - (т.в.о. Президента Венесуели Ніколас) Мадуро та інша влада Венесуели - проведуть ретельне розслідування, але я майже впевнений, що Чавес був отруєний", - заявив Е.Моралес у палаці уряду в Сукрі.

За словами болівійського Президента, виступ якого показав латиноамериканський телеканал Telesur, "в імперії є всі інструменти для того, щоб планувати дії з повалення урядів, лідерів, соціальних рухів, які виступають проти капіталізму", але коли здобути перемогу над ними не вдається, "імперія... бере на себе завдання покінчити з життям того чи іншого лідера".

Е.Моралес відзначив, що У.Чавес був "військовим з гарною фізичною підготовкою", а його служба безпеки діяла завжди ефективно. Болівійський Президент додав, що, на його думку, можна також підозрювати отруєння у випадках смерті палестинського лідера Ясіра Арафата і героя боротьби за визволення Латинської Америки Симона Болівара.

У п'ятницю Н.Мадуро, виступаючи у парламенті після принесення президентської присяги, також звернув увагу на те, що хвороба У.Чавеса розвивалася за дивних обставин.

У.Чавес помер у ніч на середу, 6 березня, у віці 58 років. Він боровся з онкологічним захворюванням, яке було виявлено в нього в середині 2011 року. Незадовго до смерті У.Чавес повернувся до Каракаса з Гавани, де проходив лікування після останньої хірургічної операції, перенесеної у грудні 2012 року.