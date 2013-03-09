Президент Болівії «майже впевнений», що Чавеса отруїли
Президент Болівії Ево Моралес "майже впевнений", що померлий лідер Венесуели Уго Чавес був отруєний.
Венесуельська влада розслідує усі обставини його смерті, повідомляє РІА «Новини».
"Наші брати - (т.в.о. Президента Венесуели Ніколас) Мадуро та інша влада Венесуели - проведуть ретельне розслідування, але я майже впевнений, що Чавес був отруєний", - заявив Е.Моралес у палаці уряду в Сукрі.
За словами болівійського Президента, виступ якого показав латиноамериканський телеканал Telesur, "в імперії є всі інструменти для того, щоб планувати дії з повалення урядів, лідерів, соціальних рухів, які виступають проти капіталізму", але коли здобути перемогу над ними не вдається, "імперія... бере на себе завдання покінчити з життям того чи іншого лідера".
Е.Моралес відзначив, що У.Чавес був "військовим з гарною фізичною підготовкою", а його служба безпеки діяла завжди ефективно. Болівійський Президент додав, що, на його думку, можна також підозрювати отруєння у випадках смерті палестинського лідера Ясіра Арафата і героя боротьби за визволення Латинської Америки Симона Болівара.
У п'ятницю Н.Мадуро, виступаючи у парламенті після принесення президентської присяги, також звернув увагу на те, що хвороба У.Чавеса розвивалася за дивних обставин.
У.Чавес помер у ніч на середу, 6 березня, у віці 58 років. Він боровся з онкологічним захворюванням, яке було виявлено в нього в середині 2011 року. Незадовго до смерті У.Чавес повернувся до Каракаса з Гавани, де проходив лікування після останньої хірургічної операції, перенесеної у грудні 2012 року.