На автобані в Німеччині зіткнулися 100 машин

До сотні автомобілів, зокрема вантажівок, зіткнулися на автобані у федеральній землі Гессен (захід Німеччини), є постраждалі, але їхня кількість поки що не відома.

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Про це повідомив РІА «Новости» по телефону представник поліції міста Фрідберг, неподалік якого сталася аварія.

"Подробиць поки що немає. Відомо, що зіткнулася до сотні автомобілів. Є постраждалі, зокрема тяжкопоранені. Але скільки їх, поки що ми не знаємо. Даних про те, чи є загиблі, поки що також немає", - сказав співбесідник агентства.

Кажучи про можливі причини ДТП, він відзначив, що в регіоні весь день сильний снігопад.

Автобан, протяжність якого становить 257 км і який проходить через три федеральні землі (Північний Рейн-Вестфалія, Гессен і Баварія) на заході та південному заході Німеччини, перекрито для руху в обидва боки.

Снігопад в землі Гессен серйозно вплинув не тільки на автомобільне, а й на авіаційне сполучення. За словами представника компанії Fraport, яка управляє найбільшим у Німеччині аеропортом Франкфурта-на-Майні, важкі погодні умови призвели до скасування приблизно 200 із 1,2 тис. запланованих на вівторок рейсів.