Франциск I почав своє звернення до віруючих з жарту

"Ви знаєте, що обов'язком конклаву було обрати нового єпископа Риму. Схоже, що мої брати кардинали знайшли його майже на самому кінці світу", - пожартував Франциск I, який народився в Буенос-Айресі в родині італійського емігранта і ще в кінці 1950-х вступив в орден єзуїтів, повідомляє РІА Новости.

Після цього Папа Римський запропонував помолитися за почесного Римського понтифіка Бенедикта XVI, який став першим за останні 600 років главою Римсько-католицької церкви, який добровільно відрікся від престолу.

Звертаючись до віруючих, новий Папа запропонував "почати спільний рух любові, братерства і довіри".

Виступ Франциска I віруючі, які зібралися на площі, зустріли криками радості.