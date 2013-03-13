Франциск I почав своє звернення до віруючих з жарту
22:05, 13 березня 2013Світ
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Папа Римський звернувся до віруючих, присутніх на площі біля Собору святого Петра у Ватикані.
Хорхе Маріо Бергольйо закликав помолитися за Бенедикта XVI / Фото: argentinadelbicentenario.blogspot.com
"Ви знаєте, що обов'язком конклаву було обрати нового єпископа Риму. Схоже, що мої брати кардинали знайшли його майже на самому кінці світу", - пожартував Франциск I, який народився в Буенос-Айресі в родині італійського емігранта і ще в кінці 1950-х вступив в орден єзуїтів, повідомляє РІА Новости.
Після цього Папа Римський запропонував помолитися за почесного Римського понтифіка Бенедикта XVI, який став першим за останні 600 років главою Римсько-католицької церкви, який добровільно відрікся від престолу.
Звертаючись до віруючих, новий Папа запропонував "почати спільний рух любові, братерства і довіри".
Виступ Франциска I віруючі, які зібралися на площі, зустріли криками радості.
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