Опозиція в Сирії контролює дві третини країни - розвідка

Як повідомляє РІА Новости, виступаючи на конференції в місті Герцлії, генерал-майор попередив, що в рядах сирійської опозиції зростає вплив радикальних ісламістів, які після вирішення основного завдання - повалення режиму Башара Асада - "направлять свою енергію проти Ізраїлю".

"Сирію не слід сприймати як єдине ціле. Є держава Асада, і є держава повстанців, під контролем яких знаходиться дві третини населеної частини країни ... Більшість міст повністю або частково контролюється ними", - заявив Кохаві. Він додав, що прикордонні з Ізраїлем райони Голанських висот перетворилися на мозаїку анклавів.

"Одинадцять з 17 переходів (які примикають до Ізраїлю демілітаризованою зоною і рештою частини Сирії) знаходяться в руках повстанців, і через них проходять не тільки біженці, але і зброя, і навіть джихадистські елементи", - сказав глава спецслужби. Кохаві стверджує, що вірні Асаду війська готуються до застосування проти опозиції хімічної зброї. "Наказу Асад ще не віддав, але готується до цього", - заявляє шеф розвідки.

За його даними, Іран і рух ліванських шиїтів "Хезболлах", побоюючись за долю союзного режиму, формують для боїв в Сирії ополчення в 50 тисяч чоловік з можливістю подвоєння його чисельності.