ООН: уперше за багато сторіч Південь перетворився на рушійну силу

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Доповіді про людський розвиток-2013 «Піднесення Півдня: людський прогрес у багатоманітному світі», представленій сьогодні у Києві.

Як зауважила під час презентації виконуючий обов’язки Постійного представника ПРООН в Україні Рікарда Рігер, більшість країн, що розвиваються, показали набагато кращі результати розвитку, аніж очікувалося.

У доповіді відзначається, що вперше за багато століть Південь перетворився на рушійну силу економічного зростання та соціальних змін: Китай та Індія подвоїли дохід на душу населення за менш ніж 20 років – це вдвічі швидше, аніж під час Промислової революції у Європі та Північній Америці.

Також у доповіді прогнозується, що до 2020 року сукупний дохід трьох провідних економік Півдня – Китаю, Індії та Бразилії – перевершить сукупне виробництво США, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Канади.

Крім того, стандарти життя на Півдні значно покращуються. Відношення людей, що живуть за межею надзвичайної бідності в усьому світі знизилися з 43% у 1990 році до 22% у 2008.

Також країни, що розвиваються, майже подвоїли свою частку в світовій торгівлі товарами – з 25% у 1980 році до 47% у 2010. Торгівля поміж країнами півдня стала ключовим фактором цього зростання, збільшившись з 10% до 25% від обсягів світової торгівлі за минулі 30 років, в той час як рівень торгівлі між розвинутими країнами зменшився з 46% до 30%.

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До доповіді 2013 року було додано також два рейтинги із експериментальними показниками: Індекс багатовимірної бідності (ІББ) та Індекс гендерної нерівності (ІГН).

ІГН було розроблено заради вимірювання рівня гендерної нерівності на основі національних даних з репродуктивного здоров’я, розширення прав та можливостей жінок та участі жінок на ринку праці.

Так, Нідерланди, Швеція та Данія очолюють ІГН, відображаючи найменший рівень гендерної нерівності. До країн із найбільшим рівнем гендерної нерівності відносяться країни регіонів Африки на південь від Сахари, Південної Азії та арабські держави.

ІББ вивчає фактори на рівні господарств, що показують більш повну картину бідності, аніж тільки вимірювання доходу. До таких факторів віднесли грамотність дорослого населення, охоплення шкільною освітою дітей, рівень дитячої смертності, доступ до чистої води, електрики і каналізації, а також основних товарів та житлового будівництва.

У 104 країнах, що були оцінені за допомогою ІББ, приблизно 1,56 млрд осіб – або більш ніж 30% населення – живуть за межею багатовимірної бідності. Усі країни із найбільшим рівнем бідних осіб за показниками ІББ знаходяться у Африці: Ефіопія (87%), Ліберія (84%), Мозамбік (79%) та Сієра Леоне (77%). За абсолютними показниками найбільше осіб, що живуть за межею багатовимірної бідності, знаходиться у Південній Азії, включаючи 612 мільйонів тільки у Індії.

*** Індекс людського розвитку (ІЛР) – це підсумкова міра для оцінювання довготривалого прогресу в трьох основних вимірах людського розвитку: довгому та здоровому житті, доступі до освіти та гідному рівні життя.

У Доповіді про людський розвиток за 2013 рік представлені значення і рейтинги ІЛР для 187 країн та визнаних ООН територій, разом з ІЛР, скоригованим на нерівність, для 132 країн, Індексом гендерної нерівності для 148 країн та Багатовимірним індексом бідності для 104 країн.