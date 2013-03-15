Про це, як повідомляє ZN.UA, йдеться в новій "Доповіді про людський розвиток 2013", оприлюдненій сьогодні.

Очікувана тривалість життя при народженні в Україні в період з 1990-го по 2012 зменшилась на рік - зараз цей показник становить 68,8 років, у 1990-му було 69,8.

Індекс гендерної нерівності України в 2012 році склав 0,338, що ставить її на 57 місце серед 148 країн.

За підрахунками експертів ООН, в Україні жінок у парламенті всього 8%(середній показник у країнах Європи і Центральної Азії - 16,7%).

Загальний рейтинг Індексу людського розвитку за 2012 поставив Україну на 78 позицію зі 187 (разом із Македонією).