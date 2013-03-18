Сирійська опозиція у Стамбулі намагається обрати собі прем’єра

Представники сирійської Національної коаліції опозиційних і революційних сил заявили, що метою дводенної зустрічі є обрання прем’єр-міністра, який має сформувати тимчасовий уряд, повідомляє Радіо Свобода.

На посаду прем’єра назбиралося аж 12 кандидатур. Серед них колишній міністр сільського господарства Сирії, а також підприємці та інші фахівці.

Коаліція передбачає, що уряд налагоджуватиме управління в уже контрольованих опозицією районах Сирії та координуватиме діяльность повстанців.

Як повідомляв УНІАН, загони опозиції контролюють дві третини населених районів Сирії, у тому числі більшість міст. Про це заявив шеф військової розвідки Ізраїлю Авів Кохаві, назвавши доконаним фактом розпад сусідньої країни.