Парламент Кіпру ще на день відтермінував ухвалення резонансного податку
Парламент Кіпру переніс на вівторок голосування по податку на депозити.
Парламент Кіпру переніс на 19 березня голосування щодо податку на депозити, повідомив спікер парламенту Яннакіс Оміра журналістам, повідомляє РІА Новини.
Засідання розпочнеться у вівторок о 18 годині за місцевим часом (18.00 за Києвом), сказав Оміра.
Раніше засідання парламенту планувалося на понеділок.
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"Те, що відбувається на Кіпрі, безпрецедентне, нас намагаються використати в якості піддослідних тварин, і кожен повинен взяти на себе відповідальність", - сказав журналістам президент Демократичної партії Маріос Кароян. Оглядачі припускали, що ця партія проголосує за урядовий законопроект.
Кіпр погодився на одноразове стягування податку в розмірі 6,75% на вклади в банках об'ємом до 100 тисяч євро і 9,9% - на всі інші вклади. Кредитори також нададуть Кіпру 10 мільярдів євро. Це рішення має затвердити парламент. Після інформації про податок на вклади з ранку суботи кіпріоти почали знімати гроші через банкомати.