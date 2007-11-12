162 українці застрягли у Домініканській республіці

В аеропорту міста Пунта Кана (Домініканська Республіка) перебуває група громадян України (162 особи), які очікують на повернення в Україну чартерним рейсом авіакомпанії „Euroline”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закодорнних справ України, у зв’язку з виявленими фінансовими порушеннями з боку компанії-перевізника, рейс, який був запланований на 10 листопада, відкладений на невизначений термін.

За повідомленням Посольства України в Республіці Куба, приймаючою стороною (туристична компанія „Carribean Club”) було надано сприяння у розміщенні всіх громадян України (149 туристів та 13 членів екіпажу літака) у готелі “Paladium Punta Cana” за рахунок турфірми „Євротур”.

МЗС України та ПУ в Республіці Куба вживають необхідних заходів задля оперативного вирішення питання.

Справа перебуває на контролі в Посольстві України в Республіці Куба та в Департаменті консульської служби.