Південна Корея вирішила розробити план стримування КНДР

Міністр оборони Південної Кореї Кім Кван Чжин в понеділок заявив, що Сеул розробляє план "активного стримування" КНДР, що включає можливість нанесення попереджувального удару при появі ознак загрози нападу з боку північного сусіда, передає південнокорейське агентство Ренхап.

Міністр оборони на зустрічі з президентом країни Пак Кин Хе зазначив, що план щодо стримування КНДР передбачає розробку системи із "швидкої нейтралізації загроз ядерного або ракетного удару з боку Північної Кореї". Також повідомляється, що Республіка Корея має намір ввести в дію новітню систему протиракетної оборони, яка отримала назву Kill chain, раніше, ніж планувалося, тобто до 2015 року, відзначає РІА Новости.

Міністр також зазначив, що Сеул співпрацюватиме з США з питань створення "систем безпеки в кіберпросторі", захисту інформації та застосування новітніх технологій у цій галузі. Минулої суботи Пхеньян заявив, що відносини двох корейських держав перейшли в стан "військового часу", і за законами "військового часу" КНДР буде діяти у разі ворожих "провокацій", які можуть перерости в "повномасштабну" або навіть "ядерну" війну. У понеділок президент Південної Кореї заявила, що країна "зробить рішучі заходи у разі провокації з боку КНДР, незважаючи на політичні наслідки".