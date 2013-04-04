Стрілянина на військовій базі Форт-Нокс у США: одна людина загинула

Одну людину вбито в результаті стрілянини на базі військових сил США Форт-Нокс у штаті Кентуккі, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Fox News.

Відомо, що загиблий був цивільним і працював в управлінні з персоналу на території бази. Ім'я жертви поки не називається.

Як заявив представник командування бази Кріс Грей (Chris Grey), на цей час військові й поліція розшукують злочинця, який, імовірно, втік на мотоциклі Yamaha. Грей не виключив, що злочинців могло бути двоє. До розслідування підключилися агенти ФБР.

Інцидент стався в середу на парковці поряд з будівлею управління у роботі з персоналом. База була закрита на кілька годин. Подробиці поки не повідомляються.