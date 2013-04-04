Стрілянина на військовій базі Форт-Нокс у США: одна людина загинула
07:19, 04 квітня 2013Світ
1014 0
У результаті стрілянини на військовій базі в США загинула людина.
На Форт-Нокс стріляли
Одну людину вбито в результаті стрілянини на базі військових сил США Форт-Нокс у штаті Кентуккі, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал Fox News.
Відомо, що загиблий був цивільним і працював в управлінні з персоналу на території бази. Ім'я жертви поки не називається.
Як заявив представник командування бази Кріс Грей (Chris Grey), на цей час військові й поліція розшукують злочинця, який, імовірно, втік на мотоциклі Yamaha. Грей не виключив, що злочинців могло бути двоє. До розслідування підключилися агенти ФБР.
Інцидент стався в середу на парковці поряд з будівлею управління у роботі з персоналом. База була закрита на кілька годин. Подробиці поки не повідомляються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter