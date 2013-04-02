США направили до берегів Кореї ракетний есмінець

США розмістили біля берегів Південної Кореї ракетний есмінець USS Fitzgerald, оснащений багатофункціональною бойовою інформаційно-керуючою системою "Іджіс", здатною збивати ракети, повідомляє у вівторок агентство Франс Прес.

Есмінець, який раніше був задіяний у спільних військових навчаннях з ВМС Південної Кореї, був направлений на північний захід від корейського півострова замість того, щоб повернутися в японський порт, як планувалося раніше. Як зазначають ЗМІ, цей захід пов'язаний із загостренням відносин між Сеулом і Пхеньяном, зазначають РІА Новости.

За словами джерела в міністерстві оборони США, перекидання есмінця до берегів Південної Кореї допоможе зміцнити безпеку в регіоні.

На початку березня Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від всіх угод з Південною Кореєю про ненапад і денуклеаризації, а також припинила дію Угоди про перемир'я, яку було укладено для закінчення Корейської війни 1950-1953 років. Крім цього КНДР виступила з погрозою завдати ядерного удару по території США. США в ніч на понеділок направили до Південної Кореї два винищувачі F-22 Raptor, які візьмуть участь в американо-південнокорейських навчаннях Foal Eagle.