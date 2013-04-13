ЗМІ: Під час аварії літака біля берегів Балі постраждали 20 осіб

ЗМІ також повідомляють, що на борту літака перебував 101 пасажир і 7 членів екіпажу. Агентство Франс Прес передає, що в літаку було більш як 130 осіб. Всі, хто знаходився на борту авіалайнера залишилися живі, передає РІА «Новости».

Постраждалих доставлено до навколишніх лікарень Kasih Ibu і Sanglah з легкими пораненнями, переломами і травмами голови. «До нас доставлено 12 осіб – як на каталках, так і на ношах», – заявила адміністратор лікарні Kasih Ibu.

Літак здійснював рейс з міста Бандунг, столиці індонезійської провінції Західна Ява. Авіалайнер Boeing 737 900 ER був виготовлений в 2012 році і лише півроку перебував в експлуатації. Він пілотувався досвідченим індонезійським льотчиком М.Газалі, під час заходу на посадку в міжнародному аеропорту «Нгурах-Рай» в умовах екваторіальної зливи промахнувся повз посадкову смугу і впав на мілководдя. Його фюзеляж виявився розколеним у ближній до хвоста частині.

«(Катастрофа сталася) за 50 метрів від місця посадки», – заявив генеральний директор управління цивільного авіатранспорту Мінтрансу Індонезії Харрі Бакті. Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії вже почав розслідування причин події. Катастрофа на півгодини порушила роботу аеропорту.