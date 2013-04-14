За попередніми даними, українців не було в автобусі, який розбився в Бельгії

Громадян України, за попередньою інформацією, не було в автобусі, який потрапив в аварію в Бельгії, повідомив РІА «Новости» виконувач обов'язків директора департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«За попередньою робочою інформацією, яку одержав наш консул, громадян України серед постраждалих і загиблих, і загалом не було. Але ми ще чекаємо на офіційну інформацію від місцевої поліції», - сказав Е.Перебийніс.

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Як повідомляв УНІАН, аварія сталася приблизно о 6:30 ранку за місцевим часом. Автобус, який рухався в правому ряду, пробив огорожу мосту і впав з висоти приблизно 15 метрів. В результаті аварії загинули п’ять осіб.

За словами мера містечка Ранст, біля якого сталася аварія, Лоуда Хофманса, автобус перевозив молодих російських туристів з Волгограда. В автобусі загалом перебували 42 людини.

Станом на 13:00 за місцевим часом, причина аварії не встановлена. Разом з тим, місцева поліція звертає увагу, що жодного іншого автомобіля не було на місці аварії, а на дорозі не виявлено гальмівного шляху, що може свідчити про те, що водій автобуса заснув за кермом.

Автобус, зареєстрований у Польщі, рухався в напрямку Парижа.

Згідно з інформацією західних ЗМІ, в автобусі могли перебувати громадяни України, Польщі і Росії.