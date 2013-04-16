Президент Сирії оголосив загальну амністію

10:16, 16 квітня 2013
Світ
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Амністія входить до плану врегулювання кризи.

Башар Асад, фото vestikavkaza.ru

Президент Сирії Башар Асад підписав у вівторок указ про загальну амністію, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу Асада.

Амністії підлягають всі злочини вчинені до сьогоднішнього дня - 16 квітня 2013 року.

Амністія входить до плану політичного врегулювання кризи, висунутого раніше Асадом.

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