Президент Сирії оголосив загальну амністію
10:16, 16 квітня 2013Світ
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Амністія входить до плану врегулювання кризи.
Асад підписав указ про загальну амністію, фото vestikavkaza.ru
Президент Сирії Башар Асад підписав у вівторок указ про загальну амністію, повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу Асада.
Амністії підлягають всі злочини вчинені до сьогоднішнього дня - 16 квітня 2013 року.
Амністія входить до плану політичного врегулювання кризи, висунутого раніше Асадом.
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