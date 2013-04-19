Біля університету поблизу Бостона стріляли

Біля будівлі Массачусетського технологічного університету, розташованого в передмісті Бостона, сталася стрілянина. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Fox News.

Поліцейський, який отримав поранення при стрільбі, помер.

Поліція оточила кампус, того, хто стріляв, поки не затриманли.

Як повідомлялося, в Бостоні в понеділок на фініші марафону було підірвано дві бомби, в результаті чого три людини загинули і близько 180 осіб дістали поранення. У четвер ФБР оприлюднило фотографії підозрюваних.