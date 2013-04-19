Біля університету поблизу Бостона стріляли
07:37, 19 квітня 2013Світ
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Помер поліцейський, поранений у стрілянині в студмістечку.
Поліцейський, який отримав поранення, помер
Біля будівлі Массачусетського технологічного університету, розташованого в передмісті Бостона, сталася стрілянина. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на Fox News.
Поліцейський, який отримав поранення при стрільбі, помер.
Поліція оточила кампус, того, хто стріляв, поки не затриманли.
Як повідомлялося, в Бостоні в понеділок на фініші марафону було підірвано дві бомби, в результаті чого три людини загинули і близько 180 осіб дістали поранення. У четвер ФБР оприлюднило фотографії підозрюваних.
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