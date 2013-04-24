Обама розповів, як відмовляє дочок робити татуювання
22:54, 24 квітня 2013Світ
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Обама розповів, як бореться з бажанням дочок зробити татуювання.
Обама лякає дочок тим, що разом з дружиною зробить собі тату
Президент США Барак Обама пообіцяв в інтерв'ю телепрограмі Today американського каналу NBC, що він і його дружина Мішель зроблять собі татуювання, якщо їх дочки зважаться на такий вчинок, передає РІА "Новости".
У Барака і Мішель Обами дві дочки: 14-річна Малія і 11-річна Саша.
"Ми сказали дівчаткам: якщо ви коли-небудь вирішите зробити тату, то ми з мамою зробимо точно таке ж тату на тому ж самому місці. І ми підемо на YouTube і покажемо його як сімейне татуювання", - сказав Обама. На його думку, ця обіцянка змусить дітей відмовитися від думок про татуювання і шукати інші шляхи для "вираження протесту".
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