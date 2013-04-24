Обама розповів, як відмовляє дочок робити татуювання

Президент США Барак Обама пообіцяв в інтерв'ю телепрограмі Today американського каналу NBC, що він і його дружина Мішель зроблять собі татуювання, якщо їх дочки зважаться на такий вчинок, передає РІА "Новости".

У Барака і Мішель Обами дві дочки: 14-річна Малія і 11-річна Саша.

"Ми сказали дівчаткам: якщо ви коли-небудь вирішите зробити тату, то ми з мамою зробимо точно таке ж тату на тому ж самому місці. І ми підемо на YouTube і покажемо його як сімейне татуювання", - сказав Обама. На його думку, ця обіцянка змусить дітей відмовитися від думок про татуювання і шукати інші шляхи для "вираження протесту".