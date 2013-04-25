У США вибухнули чотири баржі з паливом: пожежу навіть не намагалися гасити

09:45, 25 квітня 2013
Світ
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У порту американського міста Мобіл (штат Алабама) вибухнули чотири баржі з паливом.

Вибухи відчувалися на відстані декількох кілометрів

Як повідомляє телеканал CNN, постраждали не менше трьох осіб. За даними протипожежної служби, інцидент стався на річці Мобіл-Рівер на півдні штату.

Вибухи були настільки сильними, що відчувалися на відстані декількох кілометрів від порту, крім того, вони викликали велику пожежу, повідомляє Росбалт.

На місце прибули бригади екстрених служб, а також берегова охорона. Згідно з інформацією рятувальників, пожежа була настільки сильною, що її вирішено не гасити.

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