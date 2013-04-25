У США вибухнули чотири баржі з паливом: пожежу навіть не намагалися гасити

Як повідомляє телеканал CNN, постраждали не менше трьох осіб. За даними протипожежної служби, інцидент стався на річці Мобіл-Рівер на півдні штату.

Вибухи були настільки сильними, що відчувалися на відстані декількох кілометрів від порту, крім того, вони викликали велику пожежу, повідомляє Росбалт.

На місце прибули бригади екстрених служб, а також берегова охорона. Згідно з інформацією рятувальників, пожежа була настільки сильною, що її вирішено не гасити.