У США вибухнули чотири баржі з паливом: пожежу навіть не намагалися гасити
09:45, 25 квітня 2013Світ
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У порту американського міста Мобіл (штат Алабама) вибухнули чотири баржі з паливом.
Вибухи відчувалися на відстані декількох кілометрів
Як повідомляє телеканал CNN, постраждали не менше трьох осіб. За даними протипожежної служби, інцидент стався на річці Мобіл-Рівер на півдні штату.
Вибухи були настільки сильними, що відчувалися на відстані декількох кілометрів від порту, крім того, вони викликали велику пожежу, повідомляє Росбалт.
На місце прибули бригади екстрених служб, а також берегова охорона. Згідно з інформацією рятувальників, пожежа була настільки сильною, що її вирішено не гасити.
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