Президент США: ситуація в Сирії тепер різко змінилася

"Застосування будь-якої зброї, зокрема, артилерійського обстрілу, проти мирного населення - саме по собі є жахливим. Однак застосування зброї масового ураження проти мирних громадян - кричуще порушення норм міжнародного права, - цитує РосБізнесКонсалтинг. - Це змушує переглянути позицію щодо конфлікту в Сирії. Ми повинні діяти обережно і ретельно вивчити ситуацію. Але думаю, що всі погодяться, що ми не можемо більше стояти осторонь".

Раніше міністр оборони США Чак Хейгел заявив, що влада Сирії використовують для боротьби з опозиційними бойовиками нервово-паралітичний газ зарин. Глава дослідницького відділу військової розвідки Ізраїлю генерал Йтай Барон також стверджує, що армія Сирії періодично застосовує хімічну зброю в ході бойових дій. Як аргумент він навів відеозапис, на якій відображені люди, які зазнали впливу зарину.

Раніше влада США попереджали, що використання Дамаском зброї масового ураження стане спусковим гачком для початку військової інтервенції.