Поліція вступила в сутичку з персоналом психіатричної лікарні

За даними влади, поранено 14 осіб, з яких дев'ять - поліцейські. Медперсонал лікарні стверджує, що поранення отримали не менше 40 осіб, серед яких лікарі, журналісти і навіть пацієнти клініки.

Причиною конфлікту став намір влади збудувати на місці одного з корпусів лікарні урядову установу, для чого треба перемістити хворих в інші приміщення. Однак цей намір зустрів опір з боку персоналу.

"Вони накинулися на нас, ніби ми злочинці, вони напали на лікарів і пацієнтів", - заявив в ефірі Radio Madre головлікар лікарні Гільєрмо Хоніг. Усього в операції брало участь до 300 поліцейських, вони застосовували гумові кулі та перцевий газ.

Лікарня Borda - одна з найбільш заслужених психіатричних клінік Аргентини, зауважує кореспондент РІА "Новости". Її пацієнти стали авторами першої в світі радіостанції, зробленої хворими з відхиленнями у психіці, крім того, роботи художників - пацієнтів клініки виставляються в галереях Буенос-Айреса.