Школяр у США намагався застрелитися прямо на уроці

Як передає РІА Новости, про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на шкільне керівництво.

За словами представника школи для хлопчиків LaSalle міста Цинциннаті, Грега Тенкерслі, постріл з пістолета прогримів під час першого уроку.

Як повідомляють ЗМІ, хлопчик вистрелив собі в голову. Про можливі причини цього вчинку не повідомляється.

"Зараз він бореться за своє життя", - повідомив Г.Тенкерслі. На його думку, дитина не мала наміру завдавати шкоди оточуючим.

Поліція міста з'ясовує, як пістолет потрапив до рук школяра.