Школяр у США намагався застрелитися прямо на уроці
21:52, 29 квітня 2013Світ
598 0
Учень однієї зі шкіл американського штату Огайо сьогодні здійснив спробу самогубства на очах у своїх однокласників, він залишився живий і госпіталізований.
Постріл з пістолета прогримів під час першого уроку / Фото : oratert.com
Як передає РІА Новости, про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на шкільне керівництво.
За словами представника школи для хлопчиків LaSalle міста Цинциннаті, Грега Тенкерслі, постріл з пістолета прогримів під час першого уроку.
Як повідомляють ЗМІ, хлопчик вистрелив собі в голову. Про можливі причини цього вчинку не повідомляється.
"Зараз він бореться за своє життя", - повідомив Г.Тенкерслі. На його думку, дитина не мала наміру завдавати шкоди оточуючим.
Поліція міста з'ясовує, як пістолет потрапив до рук школяра.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter