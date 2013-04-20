Літак із 70 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку у Сімферополі
13:10, 20 квітня 2013Суспільство
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Літак рейсом з Києва в Амман в суботу вранці здійснив аварійну посадку в аеропорту Сімферополя.
На борту літака перебувало 70 пасажирів.
Про це "Тижню" повідомила прес-секретар Республіканського комітету АРК з транспорту і зв'язку Зера Емірсуїн.
"Сигнал тривоги було отримано наземними службами в суботу о 10:22, посадку літак здійснив о 10:42. У літака відмова двигуна, дуже серйозна технічна несправність", - повідомила вона.
Пасажири перебувають у будівлі аеровокзалу, якщо не вдасться справитися з поломкою, то за ними прилетить інший літак.
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