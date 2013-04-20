Літак із 70 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку у Сімферополі

На борту літака перебувало 70 пасажирів.

Про це "Тижню" повідомила прес-секретар Республіканського комітету АРК з транспорту і зв'язку Зера Емірсуїн.

"Сигнал тривоги було отримано наземними службами в суботу о 10:22, посадку літак здійснив о 10:42. У літака відмова двигуна, дуже серйозна технічна несправність", - повідомила вона.

Пасажири перебувають у будівлі аеровокзалу, якщо не вдасться справитися з поломкою, то за ними прилетить інший літак.