Шостий суперник Саакашвілі покликав конкурентів до психіатра

На пост президента Грузії з`явився сьомий претендент: політичний союз "Єдина Грузія" висунув своїм кандидатом Автанділа Маргіані, повідомляє ІА "Новості-Грузія".

Маргіані, який у минулому займав пост першого секретаря ЦК Компартії Грузії, зажадав, щоб решта кандидатів принесла клятву, що виконають всі обіцянки, дані народу. Крім того він заявив, що всі претенденти на президентський пост повинні пройти "фізичний і психічний огляд".

З свого боку, він пообіцяв, що після перемоги в першу чергу займеться відновленням добросусідських відносин з Росією, а також налагодженням зв`язків "з абхазькими і осетинськими братами в рамках єдиної Грузії" і "пожвавленням економіки".

Таким чином пост президента Грузії у Михайла Саакашвілі оспорюють вже шість чоловік. Про намір брати участь у виборах 5 січня вже заявили підприємець Бадрі Патаркацишвілі, колишній іміджмейкер президента Георгій Маїсашвілі, лідер партії "Нові праві" Давид Гамкрелідзе, лідер партії лейбористів Шалва Нателашвілі, а також депутат, засновник виноробної компанії GW&S Леван Гачечиладзе. Останній вважається кандидатом від "об`єднаної опозиції", в яку входить дев`ять політичних сил.

Лента.ру