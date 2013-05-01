У списку 500 найвпливовіших людей світу - один українець

Український бізнесмен Рінат Ахметов увійшов до списку 500 найвпливовіших людей у всьому світі за версією американського часопису Foreign Рolicy та став єдиним представником України в ньому.

До списку серед представників країн Центральної та Східної Європи увійшли близько 20 росіян і двоє громадян Польщі: голова уряду Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Серед росіян у списку опинилися Президент Володимир Путін, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, міністр закордонних справ Сергій Лавров, а також керівники Центробанку, "Газпрому", силових відомств та кілька олігархів.

Найбільше у списку виявилося громадян США.

Серед широко відомих осіб - Президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель, Президент Франції Франсуа Олланд, президент Європейської Ради Герман ван Ромпей, президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу, верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

Як повідомляв УНІАН, за даними індексу мільярдерів, який розраховує агентство Bloomberg, станом на кінець квітня у світовому списку найбагатших жителів планети Р.Ахметов посів 44-те місце зі статком у 16,7 млрд доларів.