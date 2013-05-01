Потужний вибух у Махачкалі: загинули двоє дітей
12:31, 01 травня 2013Світ
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Потужний вибух прогримів у російській Махачкалі, в результаті, за попередніми даними, загинули двоє дітей, є поранені.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника прес-служби МВС Дагестану.
«Вибух прогримів у Махачкалі на розі вулиць Ірчи Казака і Яракського, біля магазину, поряд з центральним ринком. За попередніми даними, загинули двоє дітей, кількість поранених уточнюється», - сказав він.
Обставини події уточнюються.
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