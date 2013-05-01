У справі про вибухи на Бостонському марафоні затримали ще трьох підозрюваних
18:55, 01 травня 2013Світ
1076 0
Поліція Бостона повідомляє, що троє нових підозрюваних затримані у справі про теракт на марафоні.
Затримання здійснило ФБР. Фото: twitter.com / JimArmstrongWBZ
Поліція Бостона повідомила про затримання трьох нових підозрюваних у справі про теракт на марафоні, повідомляє поліція у своєму мікроблозі в Twitter.
За інформацією CNN, затримання здійснило ФБР. Поліція не повідомила, коли були затримані підозрювані, як вони пов'язані з вибухами та їх ймовірними організаторами - братами Тамерланом і Джохаром Царнаєвими.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter