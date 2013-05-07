Іран звинувачує Захід у підтримці сирійських терористів

Про це заявив офіційний представник МЗС Ірану Рамін Мехманпараст, передає РІА «Новости».

"Жертвами злочинів, які скоюють озброєні угруповання в Сирії, стають безвинні люди, які захищають свою країну і не готові співробітничати з терористами. Жінки і діти в Сирії гинуть від різних видів зброї, зокрема, хімічної, яка потрапляє до рук терористів за підтримки західних країн", - сказав Мехманпараст.

За словами іранського дипломата, "саме сирійська влада вперше запропонувала міжнародним органам розслідувати питання використання хімзброї на території своєї країни".

Уряд Сирії заявляє, що повстанці 19 березня застосували хімічну зброю в провінції Алеппо. Опозиція стверджує, що урядові війська застосували її у Хомсі у грудні минулого року.

6 травня спецкомісія ООН з розслідування порушень прав людини в Сирії заявила, що не має у своєму розпорядженні прямих доказів фактів застосування у країні хімзброї якоюсь зі сторін конфлікту.