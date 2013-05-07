Лукашенко радіє, що багаті росіяни їдуть у Білорусь по тишу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це Лукашенко заявив сьогодні, спілкуючись з молоддю.

«Недавно пройшла інформація, що нас заполонили росіяни на травневі свята, і немає жодного вільного місця у готелях. Я в душі радію цьому. Я давно мріяв про те, щоб наша Білорусь стала бажаним куточком, куди б люди прагнули приїхати», - підкреслив Лукашенко.

За його словами, росіяни, які приїжджають до Білорусі, говорять, що їдуть за тишею. «І це не найбідніші люди, у них є гроші. Десь у ЗМІ пройшла інформація, що вони скуповують у нас все льняне, білоруську косметику. Хто - заради того, щоб спробувати, а інші розуміють, що білоруська продукція - це якість. Те, що до нас їдуть, щоб послухати тишу і відпочити, - наша перемога», - вважає Президент Білорусі.

При цьому він зупинився на деяких негативних моментах, зокрема, через те, що росіяни купують багато квартир, ціни на ринку житла тримаються на достатньо високому рівні.

«Але, з іншого боку, не бідні люди приїжджають. Тобто, на Білорусь є великий, хороший попит», - зазначив Лукашенко.