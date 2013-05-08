У порту Генуї судно протаранило будівлю: щонайменше 3 загиблих

Судно врізалося в контрольну вежу в порту італійського міста Генуя в ніч на середу, троє людей загинули, щонайменше шестеро отримали травми, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Торгове судно Jolly Black врізалося у вежу близько 23.30 за місцевим часом. Будівля, в яку врізалося судно, частково занурилася у воду й накренилася на 45 градусів. У ній перебувало більше десяти осіб.

Декілька десятків карет швидкої допомоги й декілька пожежних бригад працюють на місці пригоди. За різними даними, від п`яти до десяти осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують пошуки.

Точна причина інциденту поки не встановлена. Можливо, катастрофа сталася через помилку при виконанні судном маневрів для виходу з порту.