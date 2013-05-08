ЗМІ: За 9 днів до смерті Березовський змінив заповіт

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на британську газету Times.

Тіло Березовського було виявлено наприкінці березня 2013 року в його будинку у Великобританії. Перші результати розтину тіла показали, що причиною смерті могло стати повішення. Наразі ведеться слідство.

За даними видання, екс-олігарх в документі вказав п`ять осіб, які могли б стати виконавцями його заповіту: двох адвокатів, імена яких не називаються, друга і соратника Березовського Юрія Дубова, дочку бізнесмена Катерину і його колишню супутницю життя Олену Горбунову. Проте ніхто з названих осіб не висловив бажання стати душоприказником Березовського, що, на думку газети, викликано розладнаним фінансовим станом померлого бізнесмена. Зважаючи на це, суд призначив тимчасовим розпорядником майна Березовського міжнародну аудиторську компанію Grant Thornton.

Деякі співрозмовники видання вважають, що колишній олігарх перебував на межі банкрутства після кількох програних ним судових процесів. Березовський неодноразово судився зі своїми колишніми партнерами по бізнесу. Зокрема, в 2012 році він програв у лондонському суді справу проти іншого російського олігарха Романа Абрамовича і погодився сплатити судові витрати опонента у розмірі 35 мільйонів фунтів стерлінгів.