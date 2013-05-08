У Google хочуть відсудити три мільярди доларів

Позивачі вимагають від Google три мільярди доларів як компенсацію за збитки, завдані проектом. Інших подробиць позову не надходило. Зокрема, неясно, хто саме подав позов.

Це не перший випадок, коли книговидавці судяться з корпорацією через Google Books. У 2008 році Google уклала з найбільшими видавництвами угоду, відповідно до якого корпорація повинна була витратити 125 мільйонів доларів на створення Реєстру прав на книги. Але в 2011 році суд відхилив цю угоду, порахувавши, що воно порушує інтереси правовласників, повідомляє Lenta.ru.

Позови до Google надійшли в 2005 році. Корпорацію звинувачували в «масовому порушенні авторських прав»: проект Google Books дозволяв користувачам безкоштовно переглядати фрагменти оцифрованих копій книг.