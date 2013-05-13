Вбивця 12 глядачів у Колорадо просить суд визнати його невинним

Джеймс Холмс, який розстріляв 12 людей на прем'єрі фільму про Бетмена влітку минулого року, попросив суд визнати його невинним через психічний розлад і, як наслідок, нездатність відповідати за свої дії, повідомляє в понеділок РІА Новости за інформацією Ассошіейтед Прес.

У ніч на 20 липня 2012 роки 25-річний Холмс після початку фільму "Темний лицар: Відродження легенди" розпилив сльозогінний газ у залі кінотеатру в місті Аврора, штат Колорадо, а потім почав стріляти по глядачам, загинули 12 осіб і десятки отримали поранення.

Холмсу пред'явлені звинувачення в умисному вбивстві з обтяжливими обставинами. Згідно із законодавством штату Колорадо, у разі визнання винним за даною статтею йому загрожує довічне ув'язнення або смертна кара. Визнання Холмса неосудним гарантує йому захист від смертної кари. Очікується, що суд прийме рішення з приводу поданого клопотання до 31 травня.