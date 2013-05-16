Корабель з російсько-українським екіпажем горить у порту Японії

Троє осіб врятовані і направлені до лікарні, для їх життя загрози немає. Про долю решти членів екіпажу не повідомляється.

До місця пожежі направлено 6 пожежних розрахунків та 2 кораблі служби безпеки на морі, проте через сильне полум'я рятувальникам поки не вдається потрапити на корабель.

Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло в порт міста Вакканай у вівторок, повідомляє РІА "Новости".