Корабель з російсько-українським екіпажем горить у порту Японії
05:32, 16 травня 2013Світ
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Судно "Тайган", що плаває під прапором Камбоджі, з екіпажем з 14 росіян і 4 українців, горить в японському порту Вакканай на північному острові Хоккайдо, повідомило агентство Кіодо.
Троє осіб врятовані і направлені до лікарні, для їх життя загрози немає. Про долю решти членів екіпажу не повідомляється.
До місця пожежі направлено 6 пожежних розрахунків та 2 кораблі служби безпеки на морі, проте через сильне полум'я рятувальникам поки не вдається потрапити на корабель.
Судно "Тайган" водотоннажністю 497 тонн, яке перевозить крабів, увійшло в порт міста Вакканай у вівторок, повідомляє РІА "Новости".
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